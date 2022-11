Putteke Winter palmt provinciedomein De Gavers in: “Probeer met de fiets te komen”

Putteke Winter is een organisatie van het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers met steun van leerlingen uit de richting Podiumtechnieken van het VTI in Brugge.

“ ‘Putteke Winter’ is een avondwandeling van 2,3 km in een gezellige en magische sfeer”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Het programma zeer gevarieerd. Op het wandelparcours is adembenemende kunst te zien, er zijn betoverende acts, sfeervolle lichtinstallaties, mysterieuze opstellingen en knappe vuurshows.”

Het evenement is al zijn achtste editie toe en is intussen een vaste waarde geworden. De voorbije jaren vonden ongeveer 15.000 bezoekers de weg naar provinciedomein De Gavers. “Het wandelparcours is open tussen 18 en 22 uur. Op het centrale plein is er een gezellige cateringplaats met verschillende foodtrucks en drankgelegenheden opgesteld. De toegang is gratis. Er wordt aangeraden om met de fiets naar De Gavers te komen. Wie toch met de auto komt, kan terecht op een aantal randparkings, aangeduid in de onmiddellijke omgeving.”