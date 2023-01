Provinciedomein wordt overspoeld door vogelspotters op zoek naar de zwartkoprietzanger: “Die komt normaal nooit naar ons land”

“Ik was net aan zee voor mijn fotohobby, toen ik het berichtje zag binnenkomen dat er een zeldzame vogel te zien was in de Gavers. Ik ben meteen in mijn auto gesprongen en naar Harelbeke gereden.” En Francis was niet alleen: enkele tientallen andere vogelspotters waren na de melding meteen naar Harelbeke getrokken. “Momenten als dit, dat zijn topmomenten voor vogelliefhebbers, he. Een vogeltje dat anders nooit te zien is bij ons, dat je gericht kan opzoeken in onze streek… Ik heb het geluk gehad hem even voor mijn lens te krijgen, maar mijn foto is jammer genoeg niet 100% scherp. Het moest snel gaan. Maar op die manier kan ik hem wel al afvinken van mijn lijstje. Ik hoop morgen nog een betere foto te kunnen nemen.”