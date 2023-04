Provinciale bezoekerscentra nog niet volledig op pre-coronaniveau

“Tot dreigemen­ten om hun kleinkinde­ren iets aan te doen toe”: rechter bepaalt woensdag straf voor oom en tante van Wim Opbrouck na lange familieve­te

Eén opmerking, nu bijna zes jaar geleden, stak het vuur aan de lont van een vete binnen de familie van Dirk Opbrouck, oud-schepen in Harelbeke en vader van zanger/acteur Wim Opbrouck. Woensdag hoopt hij via de rechtbank zijn rust terug te krijgen. “Die man is ziek en kent geen schaamte”, aldus de advocaat van Dirk Opbrouck over diens schoonbroer Marc P.