Proefproject op recyclagepark Harelbeke om klein elektro tweede leven te geven

Jonge onderneem­ster (33) opent gloednieu­we Hotel T in centrum van Waregem: “Met de T van thuiskomen”

Hoe maak je van drie privéwoningen een groot, luxueus hotel met 45 kamers? Het resultaat is te zien in de Stationsstraat in Waregem. Daar opende dit weekend Tine Van Canneyt, een mama van vier, de deuren van Hotel T. “Een ontmoetingsplek waar de stad nood aan heeft.”