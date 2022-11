Politie houdt minuut stilte voor doodgestoken Brusselse collega: “Ook wij ervaren meer en meer negativiteit van bepaalde mensen”

Marke David Van Reybrouck spreekt over klimaatpro­ble­ma­tiek: “Kolonise­ring van de toekomst”

Auteur en hoogleraar bestuurskunde Filip De Rynck gaat op dinsdag 15 november in het OC in Marke met David Van Reybrouck in gesprek. Van Reybrouck is archeoloog, cultuurhistoricus, auteur en momenteel een van de leidende intellectuelen in het publieke debat in ons land.

11 november