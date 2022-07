Planologische ruil zorgt voor onrust bij bewoners en verdeeldheid binnen meerderheid: “We leven toch niet meer in de middeleeuwen? Dit is toch een democratie?”

harelbekeDe planologische ruil, waarbij de stad Harelbeke een perceel landbouwgrond in Hulste industriegrond wil maken, zorgt voor flink wat beroering. Zo’n 25-tal bewoners toonden hun ongenoegen op de gemeenteraad gisterenavond. “We hopen dat het bestuur nog recht in de spiegel kan kijken.” Verrassend: oud-schepen Inge Bossuyt (Vooruit), huidig schepen Lynn Callewaert (CD&V) en raadslid Steven Decaluwe (Vooruit) onthielden zich bij de stemming.

Het blijft toch iets opmerkelijks, de planologische ruil die de stad Harelbeke wil doorvoeren. Het begint allemaal met uitbreidingsplannen van bedrijf Empire Carpets International in de Brugsestraat in Hulste. Het bedrijf, dat een 50-tal mensen tewerkstelt, produceert vloermatten. De zaakvoerder wil graag extra stockageruimte, om een buffer op te bouwen bij grondstoffenschaarste. Maar de grond naast Empire Carpets is landbouwgrond, dus uitbreiden kan er planologisch voorlopig niet.

Een aantal bewoners uit de Brugsestraat in Hulste die nu uitzicht hebben op landbouwgrond, zullen dat uitzicht binnenkort kwijt zijn.

“Omdat economie en tewerkstelling belangrijk is, hebben we zijn vraag bekeken”, zo zei schepen David Vandekerkhove daarover. Een planologische ruil bleek een oplossing te zijn. Een perceel landbouwgrond in Hulste wordt industriegrond, een perceel in Bavikhove maakt de omgekeerde beweging. “Het gaat om een stuk grond van 9000m². De zaakvoerder had ons het dubbele gevraagd, maar we hebben dus maar een oplossing gevonden voor die 9000m².”

Maar dat is niet naar de zin van de buurtbewoners in Hulste. Zij vinden dat deze planologische ruil een aanslag is op het landelijk karakter van Hulste. Sommigen hebben zelfs een woning gekocht omdat ze daar een landelijk uitzicht zouden hebben, en nu ziet het er naar uit dat er een industriegebouw komt. “Ik kan me inbeelden dat het niet leuk is voor de bewoners”, zegt schepen David Vandekerkhove. “Maar soms moet je iets doen in het algemeen belang waar niet iedereen even blij mee is. Sowieso komt er een groene buffer tussen het bedrijf en de bewoners.”

Het RUP dat de planologische ruil mogelijk moet maken, kwam gisteren voor op de gemeenteraad. Buurtbewoners vroegen spreekrecht aan op die raad, en zo'n 25-tal van hen zakten af naar de raad om die te volgen. Tony Verhulst nam het woord in naam van alle bezorgde buurtbewoners.

Het RUP dat de planologische ruil mogelijk moet maken, kwam gisteren voor op de gemeenteraad. Buurtbewoners vroegen spreekrecht aan op die raad, en zo’n 25-tal van hen zakten af naar de raad om die te volgen. Tony Verhulst nam het woord in naam van alle bezorgde buurtbewoners. Hij haalde onder meer aan dat Empire Carpets nog maar sinds 2011 van Marke naar Hulste is verhuisd, en het bedrijf daar dus niet ‘historisch is gegroeid’. Het bedrijf hoort daar niet thuis, maar eerder op een regionaal bedrijventerrein, klonk het. “Een uitbreiding is nefast voor de mobiliteit en verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Hulste.” Verder uitte hij ook de schrik dat het niet bij deze uitbreiding zal blijven, en het ongenoegen dat de buurtbewoners als belastingbetalers nu ook nog eens mogen meebetalen voor de opmaak van een RUP dat ze eigenlijk niet willen.

“We hebben het raden naar de beweegredenen van deze beslissing”, zegt buurtbewoonster Phoebe Dinneweth. Zij ziet haar landelijk uitzicht binnenkort ingeruild voor een industrieel uitzicht. “Ze weten dat er zoveel protest is, en toch gaan ze ermee door. We zitten toch niet meer in de middeleeuwen? Het is een democratie, wij hebben hén verkozen. Hoeveel is een stem eigenlijk nog waard? Ik hoop dat ze nog in de spiegel kunnen kijken. Het zou eens omgekeerd moeten zijn? Zouden ze nog zo happig zijn om in hun eigen achtertuin een planologische ruil te doen? Ik dénk het niet, hè? Economie is blijkbaar alles wat telt, winstbejag ten koste van alles en iedereen.”

Een aantal bewoners uit de Brugsestraat in Hulste die nu uitzicht hebben op landbouwgrond, zullen dat uitzicht binnenkort kwijt zijn. De stad Harelbeke wil een planologische ruil uitvoeren: een perceel landbouwgrond in Hulste wordt industriegrond, een perceel in Bavikhove maakt de omgekeerde beweging. "Dit is in het algemeen belang, maar ik heb er zeker begrip voor dat niet iedereen hier blij mee is", zegt schepen David Vandekerckhove (Groen).

Zowel Open Vld als N-VA kiezen de kant van de buurtbewoners. Volgens schepen Vandekerkhove vooral omdat er nu protest komt. “Bij de eerste stappen die voor het project gezet werden, waren jullie het nog eens.”

In Harelbeke wordt normaal per fractie gestemd, maar op vraag van de oppositie gebeurde dat nu hoofdelijk. “Zodat elke politicus in eer en geweten kan stemmen”, zei Wout Patyn (N-VA). In werkelijkheid wilde de oppositie wellicht graag blootleggen dat er binnen de meerderheid geen eensgezindheid meer is. Verrassend: oud-schepen Inge Bossuyt (Vooruit), huidig schepen Lynn Callewaert (CD&V) en raadslid Steven Decaluwe (Vooruit) onthielden zich bij de stemming. Het bracht de stemming op 7 nee-stemmen, 3 onthoudingen en 12 ja-stemmen.

Steven was de eerste in het rijtje die zich voorzichtig tegen zijn partij keerde. “Als Hulstenaar is het landelijke karakter van de gemeente mij genegen, er zijn betere plaatsen voor dit bedrijf”. Schepen Lynn Callewaert zorgde ook nog voor een onthouding. “Mijn motivatie is eenvoudig en gelijkaardig aan die van Steven: Ik heb heel veel begrip voor de bezorgdheden van de buurt.”

“Ik kan heel goed begrijpen dat dit dossier op zijn minst gemengde gevoelens oproept en zelfs dat er mensen zijn die zich benadeeld voelen, maar er is zeker niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Vandekerckhove. “De vrees dat met dit dossier het landelijke karakter van Hulste zou verloren gegaan, is niet terecht. De voorbije 15 jaar werd het landelijk karakter van de deelgemeente Hulste op het gemeentelijk beleidsniveau meermaals bevestigd, onder andere door het goedkeuren van een aantal RUP’s en door de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan. We zullen ook ons uiterste best doen dat het landelijke karakter van Hulste ook in de toekomst behouden blijft.”

