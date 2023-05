Plannen vrijetijdssite in Bavikhove krijgen definitieve vorm

MIJN DORP. Koning Ezel David Claeys over zijn Kuurne: “Die medaille uit de hooiberg vissen was mijn mooiste moment”

Hoewel Koning Ezel David Claeys (47), medeorganisator van Sint-Pietersfestival en showbeest in Jack and the Tramstations, niet geboren en getogen is in Kuurne, gaat hij hier nooit meer weg. “Kuurne is een warme gemeente, waar er altijd iets te doen is. En in onze straat zitten alle buren buiten, van zodra het mooi weer is. Net als vroeger.” Samen met hem overlopen we de mooiste momenten en plekjes in zijn dorp.