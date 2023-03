Peter Benoit fietsroute vernieuwd, aangepast parcours en nieuwe wegwijzers

De Peter Benoit fietsroute werd vernieuwd. Het parcours van de route is aangepast en er is een vernieuwde bewegwijzering. De fietsroute start in het stadspark bij het standbeeld van Peter Benoit, passeert langs het Peter Benoit Huis, gaat over de nieuwe fietsbrug in Beveren-Leie en langs Hulste en Bavikhove om te eindigen via de Bloemmolenbrug in Harelbeke.