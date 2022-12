Pas gepensioneerde Rudy (60) en Marianne (60) kochten camper, maar dieven verstoren het geluk: “We hadden hem pas zeven dagen”

HarelbekeZe konden het zich permitteren en dus kochten Rudy en Marianne (beiden 60) uit Harelbeke een camper, vastbesloten om hun pril pensioen in te zetten met de eerste van een lange reeks tripjes en reisjes. Dieven beslisten er echter anders over. “Ik dacht eerst dat de politie onze camper had laten wegslepen”, zegt Rudy.

Van zodra het voorjaar lonkt, en het weer wat warmer wordt, wilde Rudy en zijn echtgenote Marianne Van Haver er op uit trekken, met de camper die ze heel recent kochten. “We hebben al enkele bestemmingen geprikt en wat bezienswaardigheden waar we eindelijk tijd zouden voor maken”, zucht Rudy. “Maar donderdag was het een koude douche toen ik merkte dat onze camper verdwenen was. Ik had ‘m achtergelaten op een parking langs de Deerlijksesteenweg, vlakbij de spoorlijn, op amper vijf minuten stappen van onze woning. Toen ik daar donderdag passeerde, keek ik m’n ogen vruchteloos uit.”

In Nederland

Rudy dacht eerst dat de politie zijn camper had laten wegslepen. “Misschien omdat hij daar niet eens mocht staan”, bedacht hij zich. “Maar toen ik langsging bij de politie, wisten ze daar van niks”, zegt de man. “Daarop heeft men camerabeelden bekeken uit de omgeving. Onze camper kwam in beeld op de N36 in Harelbeke, een half uur na middernacht in de nacht van dinsdag op woensdag. Verder onderzoek leerde dat hij later ook nog gezien werd in Nederland. Vanaf dan ontbreekt elk spoor.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Onbekenden gingen in Harelbeke aan de haal met de camper die Rudy en Marianne nog maar zeven dagen in hun bezit hadden. © Hans Verbeke

Gouden tip?

Het koppel uit Harelbeke vreest dat ze hun camper nooit meer terugzien. “Het zou me niet verwonderen dat hij intussen in één of ander ver land zit, of uit elkaar gehaald is voor wisselstukken”, zegt Rudy. “Veel hoop koesteren we niet om onze camper ooit nog terug te zien. Al kan één gouden tip voldoende zijn, natuurlijk.” Het echtpaar is teleurgesteld in de diefstal. “Op 7 december mochten we ‘m gaan ophalen. Drie jaar oud maar tiptop in orde, niet onnozel mee gedaan door de vorige eigenaar. Ik heb er hoop en al zelf 50 kilometer mee gereden. Doodzonde”, besluit de man.

Wie een tip heeft over de gestolen camper van Rudy en Marianne, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie van de zone Gavers, op het nummer 056 73 35 11.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.