Parenclub Pourquoi Pas opent vrijdag: “Gewacht op versoepelingen, want regels zorgen voor remmingen”

harelbekeBenny Vandenbroucke (53) en Soraya Vandamme (41), zelf al jaren actief als swingers, houden zich klaar voor de grote opening van hun gloednieuwe parenclub Pourquoi Pas in Harelbeke. Vrijdag wordt er voor het eerst duchtig verleid en gevreeën. “Vanaf 23 uur is het in lingerie te doen, maar de kans is groot dat de kleren al eerder uitgaan.”

Parenclub Pourquoi Pas is, in tegenstelling tot Acanthus even verderop, een kleinere parenclub. Er zijn maximaal 70 gasten tegelijk welkom. “Intussen lieten 44 mensen weten dat ze komen”, vertelt Benny. “Reserveren is niet verplicht, maar vol is wel vol. Als je zeker wil zijn van je plaats, bel je dus best even vooraf.”

De kleinschaligheid is de grootste troef van de Pourquoi Pas, volgens het koppel. “Niet dat we de concurrentie willen aangaan met andere zaken, zeker niet. In onze wereld is er geen concurrentie. Er zijn genoeg klanten voor iedereen, en wie de ene avond naar de ene club gaat, gaat de volgende keer elders. Maar de sfeer hier zal toch iets anders zijn dan in grotere clubs.”

De Pourquoi Pas is niet helemaal nieuw. Benny en Soraya baatten de zaak in de Harlemboislaan drie jaar lang uit als loungebar. Ze gooien het vanaf nu dus over een andere boeg. “We zijn zelf actief in het swingerswereldje, en weten hoe weinig aanbod er is”, vertelt het koppel. “Heel veel van onze swingersvrienden kwamen hier al feesten. De stap om er een echte swingersclub van te maken is voor ons niet zo groot.”

De bedoeling was om begin augustus open te gaan, maar door de vele maatregelen stelde het koppel hun opening telkens uit. “De sfeer moet hier ongedwongen en uitgelaten zijn. Als er zoveel regels zijn, zoals een mondmasker als je rondloopt, of een sluitingsuur, dan zorgt dat voor remmingen. Daarom hebben we gewacht tot nu om open te doen. We zijn nog druk bezig met uitzoeken of het met Covid Safe Ticket moet of niet. Moeten we de regels volgen van de horeca? Of van het nachtleven? In elk geval hebben we zelf al de app geïnstalleerd om Covid Safe Tickets te kunnen controleren. We zijn er sowieso klaar voor.”

De zaak gaat op donderdag en maandag open om 19 uur, en op vrijdag en zaterdag om 20 uur. Er wordt gewerkt met een all-inconcept. Koppels betalen 90 euro, single dames 30 euro en single heren 120 euro. “Voor die prijs hebben ze de hele avond eten en drinken, en kunnen ze gebruikmaken van al onze faciliteiten. Op donderdag en maandag gaan de kleren uit om 22 uur, op vrijdag en zaterdag een uurtje later. Dan is lingerie verplicht. Dat is niet alleen voor de sfeer, maar ook om te vermijden dat klanten die totaal geen interesse hebben in swingen hier gewoon komen om te kijken.”

Vrijdag is er dus een lingerieverplichting vanaf 23 uur. “Maar de kans is groot dat er al mensen vroeger willen starten. We hebben hier een eindje op moeten wachten, hé.”

