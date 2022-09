Oxfam Wereldwinkel neemt intrek in voormalige stationsgebouw

Izegem Yves en Virginie heropenen B&B Herenhuis na grondige renovatie: “Met nieuw restaurant als extra troef”

Wie er in eigen streek even tussenuit wil, kan straks weer terecht in bed & breakfast Herenhuis. Uitbaters Virginie Delefortrie en Yves Vandenabeele hebben hun zaak een jaar lang grondig gerenoveerd. Hun restaurant Rouge é Blanc in Ingelmunster is ondertussen gesloten, maar wie een hongertje heeft, kan nu in een nieuw restaurant in het Herenhuis terecht.

29 september