Oud-schepen legt zaterdag triatlon af in Harelbeke voor KOTK: “In de eerste plaats zwem, fiets en loop ik voor de 89 overleden kankerpatiënten op mijn truitje”

Jonge bestuurder (19) mild gestraft voor ongeval dat advocaat het leven kost: “Wellicht gebeurd door jeugdige overmoed”

Dag op dag een jaar nadat de Kortrijkse advocaat Steven Vancolen (47) het leven liet bij een ongeval, is de veroorzaker van de aanrijding gestraft. Z.B. (19) uit Alveringem zit al een jaar in zak en as en verliet na het proces de rechtszaal in tranen. De politierechter loofde zijn schuldinzicht en legde dan ook een milde straf op. De jongeman kreeg wel nog een belangrijke les mee voor de toekomst.