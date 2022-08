Organisatie achter Hulste Koerse viert 75ste verjaardag

“75 jaar wordt geassocieerd met grijze haren en ouderdomsverschijnselen. Niets is minder waar voor Sportvereniging Hulste”, zegt Bernard Vandendriessche. “Ons programma voor vrijdag 2, zaterdag 3, maandag 5 en dinsdag 6 september toont aan dat ons bestuur vernieuwend is in de wereld van lokale wielerorganisatoren.”

“Op vrijdag zetten we in op verbreding en beleving door een parochianenkoers te organiseren, inclusief een toffe after-party. We doen dat intussen al voor de zesde keer. Op zaterdag blijven we onze pioniersrol waarmaken in het vrouwenwielrennen door eerst de jeugd en daarna de dames elite een forse wedstrijd te presenteren. Vorig jaar stond de afscheidnemende Jolien Dhoore hier nog op het hoogste schavotje. Door telkens opnieuw het provinciaal kampioenschap te organiseren, nemen we als bestuur ook onze verantwoordelijkheid op naar Cycling Vlaanderen. De dameswedstrijd maakt bovendien deel uit van de Ladies Trophy.”

Nieuwelingen

“Op zaterdag staan ook nog steeds heren nieuwelingen op het menu. Blijven investeren in jeugdwedstrijden is immers belangrijk voor de toekomst. Op dinsdag is het echt wielerkermis uit de oude doos met elite zonder contract en beloften op het programma. Na twee moeilijke coronajaren vieren we trots en springlevend onze 75ste verjaardag.”

De organisatie wilde bij hun verjaardag nog even stilstaan bij de bestuursleden die ze de voorbije jaren verloren. “We werden niet gespaard op menselijk vlak. Sterkhouders als Martin van brouwerij Bavik, Phillipe Vandendorpe en later ook Jacques Vervisch kwamen te overlijden. Recent nog bij de start van de coronapandemie verloren we onze pr-man Krist Vanden Broucke.”

