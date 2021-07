Oppositiepartij N-VA strooit nog eens zout in de ‘belastingsverhogingswonde’: “Hier, een cheque uit naam van alle inwoners van de stad”

“Het is rond deze periode ongeveer een jaar geleden dat onze inwoners hun belastingbrief in de bus kregen”, zegt Patyn. “Velen schrokken toen ze zagen dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing 20% gestegen waren. Wij geven nu, één jaar later, een symbolische cheque aan het bestuur in naam van alle inwoners van Harelbeke ter waarde 2,5 miljoen euro. Het bedrag dat het bestuur zelf in de begroting heeft ingeschreven vorig jaar en dat de stadskas dus rijker is sinds de verhoging. Dat bedrag zal de komende jaren alleen maar zal oplopen.”

Volledig scherm Wout Patyn had een cheque mee op de eerste fysieke gemeenteraad. © Wout Patyn

Het stadsbestuur was niet meteen blij met de actie van Wout, die ze populistisch noemt. “Het is gemakkelijk om zo’n boodschap te brengen, zonder de achtergrond erbij te schetsen”, zegt burgemeester Alain Top (Vooruit). “Akkoord, we hebben de belastingen moeten optrekken, en andere steden en gemeenten misschien niet. Maar vorige legislatuur hebben we de belastingen niet naar omhoog getrokken, en andere steden en gemeenten wel. Het is ook een noodzakelijke beslissing geweest, omdat we door beslissingen op Vlaams niveau veel minder inkomsten binnen kregen.”

Excuus

Volgens Patyn moest het bestuur in eerste instantie snoeien in de uitgaven, en mag het de schuld niet bij de Vlaamse overheid leggen. “Vlaanderen heeft ook heel wat belastingsverlagende maatregelen genomen, én er wordt niet vermeld hoeveel Vlaanderen dan wél investeert in onze stad. Dat je mooie dingen realiseert, is ook geen excuus. Zo kan je elke belastingsverhoging simpel beargumenteren. Dat moet ergens stoppen.”

In elk geval: de verontwaardiging rond de belastingsverhoging was misschien al even gaan liggen, maar raadslid Patyn heeft nog eens zout in die ‘wonde’ gestrooid.