Openluchtcinemavoorstelling van The Big Year in de Gavers

Wendy verbouwt leegstaan­de juweliers­zaak tegen voorjaar 2024 tot Lunchbar Mellon: “Centraal in de Ooststraat waar er weinig horeca maar veel passage is”

De belangrijkste winkelstraat van Roeselare krijgt er een horecazaak bij. Wendy Vandendriessche kocht langs de Ooststraat het gebouw waar tot in 2020 Goethals Juweliers gevestigd was. De komende maanden plant zij een grootschalige verbouwing om er vervolgens in het voorjaar van 2024 Lunchbar Mellon te openen. “Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor Roeselare en geloof echt dat Mellon ook hier een succesverhaal wordt”, aldus Wendy die sinds 2016 al een gelijknamige lunchbar uitbaat in Waregem.