Oorlog in Oekraïne treft West-Vlaamse brouwerijen: “Export naar Rusland valt stil, een streep door onze rekening”

Harelbeke/Vichte/BruggeOok de West-Vlaamse brouwerijen voelen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. ‘Ons’ bier wordt namelijk gretig gedronken in het land van president Poetin. Brouwerij De Brabandere in Bavikhove brouwt zelfs haar Petrus Bordeaux speciaal voor de Russen. De export ligt nu evenwel volledig stil. “Jammer, want Rusland is goed voor 17 procent van onze export”, klinkt het.

Volledig scherm De Petrus Bordeaux wordt speciaal voor de Russische afzetmarkt gebrouwen. © Henk Deleu

Rusland en Belgische bieren: het is een gouden combinatie, blijkt uit navraag bij verschillende West-Vlaamse brouwerijen. Bij De Brabandere - bekend van onder andere Bavik, Kwaremont en Petrus - brouwen ze zelfs een bier specifiek voor de Russische markt: de Petrus Bordeaux. “Russen houden van zoete bieren. De Petrus Bordeaux heeft een karamelsmaak en wordt in Rusland veel gedronken”, zegt Margot Debisschop. In concrete cijfers: jaarlijks drinken ze in Rusland 1,6 miljoen (!) glazen bier afkomstig uit de brouwerij in Bavikhove. Goed voor 17 procent van alle export. “Voorlopig blijft onze brouwerij wel volop draaien. Maar het mag duidelijk zijn: de brouwerijen die exporteren naar Rusland worden zwaar getroffen.”

Duchesse

Bij brouwerij Verhaeghe uit Vichte is Rusland goed voor 15 tot 20 procent van de export. “Vooral ons belangrijkste bier Duchesse de Bourgogne doet het daar goed", zegt Carl Verhaeghe. “Maar nu ligt al twee weken alles stil in de richting van Rusland. Er zijn veel zaken die meespelen: je vindt geen transporteurs meer die naar daar willen rijden, je kan ook niet meer zeker zijn dat je levering nog betaald wordt, en door de waardedaling van de roebel is alles voor onze klanten opeens veel duurder geworden.”

Maar ook de toekomst ziet er niet meteen rooskleurig uit. “Los van de hogere energieprijzen nu, worden ook onze grondstoffen duurder. Een groot deel van de gerst en het tarwe komt uit Oekraïne, dus het wordt nog bang afwachten hoe duur alles wordt. Laat ons hopen dat deze oorlog, uiteraard niet alleen vanuit economisch oogpunt, zo snel mogelijk opgelost raakt. Stabiliteit is belangrijk in het zakendoen.”

70 procent van buitenlandse omzet

Ook bij de Brugse brouwerijen laat de oorlogssituatie zich voelen. Bij Bourgogne des Flandres bedraagt de export van hun huisbier richting Rusland zelfs tot wel 70 procent van de omzet. Het bier wordt al ruim twintig jaar met smaak gedronken in Rusland. Nu ligt de export dus volledig stil. Een fikse tegenslag voor de brouwerij. Daar willen ze evenwel liever niet meer reageren op de aanhoudende oorlogssituatie en de gevolgen voor de brouwerij.

Volledig scherm Xavier Vanneste van brouwerij De Halve Maan: “Vooral Straffe Hendrik en ons witbier Blanche de Bruges doen het er zeer goed. Niet alleen in Rusland, maar even goed in Oekraïne. " © Benny Proot

Bij de Halve Maan in Brugge, vooral bekend van Brugse Zot, ligt de export richting Rusland in normale tijden gelukkig lager dan bij de collega’s. “Ik schat dat het zo’n 8 procent van de totale export is”, zegt managing director Xavier Vanneste. “Vooral Straffe Hendrik en ons witbier Blanche de Bruges doen het er zeer goed in Rusland en in Oekraïne. Het waren beide groeimarkten. Op dat vlak is het dus wel een fikse tegenvaller. Al woog voor onze brouwerij de coronacrisis zwaarder door. We moeten de productie van onze bieren zeker niet minderen of stopzetten”, aldus Vanneste.

Glasprijzen

Voor de brouwerijen is het dus hopen dat de oorlogssituatie zich snel herstelt. Doet het dat niet, dan dreigen er andere problemen. Een belangrijk deel van de glasproductie bevindt zich namelijk in Rusland. Als de oorlog blijft duren en de sancties tegen Rusland blijven gelden, zal de glasvoorraad snel slinken en worden andere markten duurder. “En zelfs als de situatie zich binnenkort normaliseert, zal de export zich maar langzaam herstellen”, vrezen ze bij Brouwerij De Brabandere. “De koopkracht in Rusland zal een pak kleiner zijn door de devaluatie van de roebel. Het is voor iedereen afwachten wat de nabije toekomst brengt.”

