Ondernemer Ivan Sabbe en zijn Oekraïense echtgenote sturen hulpgoederen tot diep in Oekraïne. “De nood is dan ook heel hoog in de buurt van waar onze familie en vrienden wonen”

Ivan Sabbe leerde Anastasiia kennen in Oekraïne, waar hij tot 2010 een vastgoedbedrijf runde. Anastasiia werkte voor de internationale onderneming Deloitte, en ze liet zich overplaatsen naar Brussel om voor Ivan naar België te kunnen komen. Haar familie, vrienden en collega’s bleven achter in Oekraïne. “We gingen daar tot voor kort regelmatig nog op bezoek”, zegt Sabbe. “We horen nu ook uit eerste hand hoe erg het daar is. Het nieuws over de oorlog grijpt ons dan ook erg aan. Het wordt echt wel het Syrië in Europa.”

De mensen die ze kennen, wonen vooral in en rond de steden Vinnytsya, Cherkasy en Khmelnitski. “Dat is vrij diep in het land. Er worden al veel hulpgoederen naar Oekraïne gestuurd, maar die raken niet veel verder dan de grenzen met Polen en Slowakije. Eens de Oekraïners die op de vlucht zijn, daar aankomen, is het grootste gevaar geweken. De nood is dan ook heel hoog in de buurt van waar onze geliefden wonen.”

Volledig scherm Er ging intussen al een kleine 50-tal paletten richting Oekraïne. © Ivan Sabbe

Het koppel kón niets anders dan actie ondernemen, zeggen ze. “Niets doen, is geen optie. Wij hebben de connecties hier, en de nodige contacten daar. Wat daar gebeurt is vreselijk, we kunnen en willen niet wegkijken.” Ze vonden in de bevriende ondernemer Antoon Praet, die een landbouwbedrijf heeft in Oekraïne, een ideale partner voor een hulpactie.

Het viertal zamelt medisch materiaal in, (lang houdbare) voeding, veldbedden en dekens. “Ik spreek voornamelijk ondernemers in mijn netwerk aan met de vraag of ze ons aan die producten kunnen helpen. Het liefst in grote hoeveelheden, per pallet dus. Wie ons financieel wil steunen, mag dat uiteraard ook, dan kopen we met dat geld ook nog extra hulpgoederen aan.”

Volledig scherm Er kwam intussen al bloem aan in Oekraïne. © Ivan Sabbe

Er ging intussen al een kleine 50-tal paletten richting Oekraïne. “We brengen de paletten tot aan de grens, en daar worden die overgeladen in kleinere bestelwagens. Bestelwagen zijn immers iets wendbaarder en discreter, en raken daardoor gemakkelijker door belegerde zones.”

Ook in eigen land zetten Ivan en Anastasiia zich in voor Oekraïners in nood. De hoeve naast hun eigen woning baten ze uit als B&B. “Daar hebben we nu al twee Oekraïense gezinnen in ondergebracht. Het is te zeggen, alleenstaande mama’s en hun kinderen. De mannen moeten daar achterblijven in Oekraïne. Er is nog plaats voor twee mama’s en vier kinderen. Die plaatsen zullen eerstdaags wel ingevuld raken.”

Meer info vind je op https://help-to-ukraine.org/

