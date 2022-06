Ondanks dodelijk ongeval en resem veroordelingen voor intoxicatie: automobilist trekt zich nergens iets van aan

HarelbekeClaude B. (46) uit Harelbeke mag een jaar lang niet met de wagen rijden omdat hij nog maar eens betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol. Nochtans zat de man daarvoor in het verleden al ettelijke keren in het beklaagdenbankje en veroorzaakte hij zelfs een dodelijk ongeval.

B. liep tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole. Resultaat van de ademanalyse: 1,72 promille alcohol in het bloed. Bij z’n identiteitscontrole gingen alle alarmbellen af bij de vaststellers: Claude B. bleek immers al ettelijke keren veroordeeld voor rijden onder invloed. De laatste keer gebeurde dat in 2019. Het leverde hem toen onder meer één jaar alcoholslot op. Maar blijkbaar had B. zijn lesje niet geleerd.

Jonge vrouw sterft

“Uw cliënt kent nochtans de gevolgen van rijden onder invloed want ooit veroorzaakte hij in dergelijke toestand een dodelijk ongeval”, sprak de rechter tegen de advocaat van de Harelbekenaar. Op 28 oktober 2000 reed Claude B. op het kruispunt van de Gentseweg en de Waregemsestraat in Desselgem door het rode licht en ramde hij een kleine wagen. De bestuurster, Nathalie De Waele (24) uit Vichte, overleefde de klap niet. “Hij kent wel degelijk de gevaren en was die avond niet van plan om te rijden. Maar hij deed het toch om zijn vriendin op te halen die hem in paniek had gebeld”, sprak de advocaat.

Problematische situatie

De rechter kon allesbehalve lachen met de houding van de automobilist. “Toen hij in 2019 een alcoholslot kreeg opgelegd, was dat ook al niet de eerste keer. Uw cliënt bevindt zich in een echt problematische situatie.” De advocaat kon niet anders dan dat beamen. De rechter veroordeelde Claude B., die niet aanwezig was op de zitting, tot een rijverbod van 1 jaar en een boete van 800 euro. Als hij op termijn weer wil rijden, zal hij ook drie jaar lang een alcoholslot moeten dulden in zijn wagen.

