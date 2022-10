Olielek blijft milieu parten spelen: brandweer legt dam op de Leie

Kortrijk Vlaamse Volksbewe­ging hekelt tweetalige affiche voor Halloween­tocht in Kortrijk: “Hoe kunnen nieuwko­mers zich integreren als ze zo bepamperd worden”

De Vlaamse Volksbeweging Zuid-West-Vlaanderen is in een kramp geschoten bij het zien van een affiche voor een Halloweentocht in park De Dubbele Haagjes in Kortrijk. De affiche is namelijk in het Nederlands en het Engels opgesteld. “We overwegen klacht in te dienen.”

23 oktober