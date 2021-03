Oeps! Nieuwe fonteintjes uitgetest... tijdens de wekelijkse markt

Kortrijk Overdosis op feest, hartfalen in metro of op spoed… nieuwe simulatie­ka­mer kan alles aan: “Overle­vings­kans van patiënten verhoogt door studenten en hulpverle­ners intensief te laten trainen”

3 maart Hogeschool Vives is een technologisch pareltje rijker. Een nieuw systeem simuleert levensechte situaties, met videoprojecties op muren en vloer. Een onderkoeling in de sneeuw, een hartinfarct in de metro, een overdosis xtc in een discotheek, een hartstilstand op spoed… Veel kan nagebootst worden, inclusief geluiden, geuren en zelfs wind en rook. “Die prikkels maken het veel realistischer voor onze studenten”, zegt coördinator Christof Patyn. Ook hulpverleners van ziekenhuis AZ Groeninge kunnen trainen in de simulatiekamer.