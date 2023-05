Nieuwe loopwedstrijd Iron Run op 1 juli ten voordele van Kom op Tegen Kanker

Vrouw (50) in levensge­vaar na dodehoekon­geval aan rotonde in Kortrijks centrum

Op de middag is in Kortrijk een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze onder een vrachtwagen terechtkwam. De trucker is in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Enkele getuigen kregen bijstand van de dienst slachtofferzorg.