Nieuwbouw VBS Sint-Rita net op tijd klaar voor start schooljaar

Izegem Gezocht: jobstudent voor de bib

Stad Izegem zoekt een gemotiveerde jobstudent om vanaf september op zaterdag het bibliotheekteam te versterken. De job is ideaal voor een hogeschool- of universiteitsstudent met een grote interesse in het ruime bibliotheekgebeuren. Je werkt vanaf september in een beurtrol waardoor je ongeveer één à twee keer per maand bij de bibliotheek werkt van 10 tot 16.00 uur. Ook in de zomervakantie wordt verwacht dat je als jobstudent in een beurtrol één a twee weken inspringt. Interesse? Stuur een mailtje met je gegevens naar personeelsdienst@izegem.be. Er wordt een selectie gemaakt op basis van de cv’s en de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

30 augustus