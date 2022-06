Nachtelijke brand in stortbunker bij Imog snel geblust

Kortrijk/Brugge/Oostende Julie (35) enige vrouw als copilote en Quentin (17) jongste piloot van Europa op BK offshore powerboat racing: “Die adrenaline aan 116 per uur, héérlijk”

Een primeur voor het Belgisch kampioenschap offshore powerboat racing, waarvan komend weekend de tweede manche in Oostende is. Julie Labeeuw (35) uit Kortrijk is er de enige vrouwelijke copilote in België en neef Quentin Deraedt (17) uit Brugge is de jongste piloot van Europa in zijn klassement. “Mensen stappen naar mij toe en zeggen vaak ‘Alé kind, dat jij dat durft’”, glimlacht Julie.

22 juni