Morgen komen Willy Sommers, De Romeo’s en Gene Thomas ‘schlageren’ op nieuwe Marktplein, er zijn nog een paar tickets

Kortrijk Theater Antigone brengt sociaal-artistieke voorstel­ling ‘Verenig u!’

Op 5 mei gaat de 21ste sociaal-artistieke voorstelling ‘Verenig u!’ van Theater Antigone in première. Na twee jaar pauze door corona werkten regisseurs Michaël Vandewalle en Bibi van Lieshout met veertig spelers en een muzikant rond de rijke geschiedenis en toekomst van het verenigingsleven. ‘Verenig u!’ in samenwerking met productiehuis voor podiumkunsten Perpodium gaat over de kracht van samenkomen en elkaar vinden. Wat brengt mensen bij elkaar?

4 mei