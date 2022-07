Moneymule riskeert 6 maanden cel

Lendelede Nog twee Nederlan­ders opgepakt in dossier van grootste drugslabo ooit in ons land

In het onderzoek naar ‘het grootste drugslabo dat ooit in België werd opgerold’, in september 2020 in Lendelede, zijn dinsdag in alle vroegte bij een huiszoeking in Nederland een 38-jarige man aangehouden. Ook in januari vloog een 32-jarige Nederlander in de cel.

5 juli