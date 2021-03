“Milan zag zijn broer liggen en dacht dat hij dood was”: toch zullen slachtoffertjes die onder schoolpoort belandden volledig herstellen

Kortrijk “We rekenen op het gezond verstand”: Studenten­stad Kortrijk neemt geen extra maatrege­len tegen samenscho­lin­gen, na rellen in Gent en drukte in Leuven

25 maart Studentenstad Kortrijk neemt geen extra maatregelen om samenscholingen te vermijden op pleinen en in parken. Er is geen vrees voor problemen, na de rellen op het Sint-Pietersplein in Gent en de drukte op het Ladeuzeplein in Leuven. “We rekenen op het gezond verstand, zo gaan we de verlaagde Leieboorden niet afspannen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.