MIJN STAD. Cleve Mahieu, voorzitter Harelbeeks Feestcomité, toont zijn favoriete plekjes: “Het mooiste moment? De opening van het nieuwe Marktplein”

Die hard fans Kamping Kitsch beginnen vrijdag­avond al, 69 vips naar pre-party met pool playrooms en sextoys: “Topless mag zeker”

Mister C, een prettig gestoorde bezoeker die al jaren deel uitmaakt van het meubilair van Kamping Kitsch Club, houdt vrijdagavond een ‘unoffisjial prie vip partie’. Het feest heeft het XXX label, maar de organisator sust. “Het wordt hier géén seksfeest. Al gaan we wel zeker niet wegkijken, mocht een genodigde topless opduiken”, zegt Mister C. “Het is een initiatief van die hard fans, niet van Kamping Kitsch Club zelf”, benadrukt de organisatie van het festival.