Michiel (21) geeft onbekende soldaten hun naam terug: “De familie van de vermiste militairen is mij steeds dankbaar”

Niet voor het eerst slaagde Michiel Vanmarcke erin een graf van een onbekende soldaat een naam te geven. Dankzij het intensieve speurwerk van de jongeman prijkt nu op een steen op het CWGC Harlebeke New British Cemetery in Harelbeke de naam van korporaal Herbert Pearce, die op 27-jarige leeftijd het leven liet in de Slag om Harelbeke.

Nieuwe grafsteen

Korporaal Herbert Pearce maakte deel uit van het Britse 4de Battalion van het Worcestershire Regiment en sneuvelde op 20 oktober 1918. Zijn stoffelijke resten werden begraven op het CWGC Harlebeke New British Cemetery. Waar hij precies lag, was lang niet geweten. Toen de Britten hem begroeven was enkel duidelijk wat de rang was en bij welke eenheid de onbekende soldaat hoorde. Dankzij het intensieve speurwerk van Michiel Vanmarcke kon de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), die de Britse begraafplaatsen beheert, een nieuwe grafsteen maken met daarop de naam van Herbert Pearce. Michiel begint zijn zoektocht altijd met een onbekend graf waarop enkele aanwijzingen staan. Dat kan bijvoorbeeld de eenheid zijn waar de onbekende soldaat diende of een rang. “Met hulp van oude regimentsdagboeken en documenten van de begraafplaats zelf kan je via deductie vinden wie die onbekende soldaat van dat bepaald regiment is. Hier ging het om een korporaal van het Worcestershire Regiment. Op de lijst van gesneuvelden in Harelbeke bleek er maar een korporaal van dat regiment vermist te zijn, namelijk Herbert Pearce.” Michiel diende zijn dossier in bij de Britse oorlogsgravencommissie begin 2018 en die onderzoekt of alles wel kan kloppen. “Daarna gaat het naar het Britse ministerie van Defensie die haar uiteindelijk goedkeuring geeft.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm "Als ik een dossier kan afronden is de familie mij altijd heel dankbaar." © Bas De Wilde

Digitalisatie

Ondertussen diende de jongeman al 9 dossiers in. “Het gaat om 9 Britten en 1 Duitser. Maar we blijven verder zoeken. Voor sommige is het echter niet mogelijk om het graf terug te vinden, het is slechts van een klein aantal dat het kan. Waarom het zo lang duurde? Het is pas sinds de digitalisatie dat de Britse oorlogsgravencommissie veel documenten online plaatste. Daarvoor moest je naar verschillende archieven in Engeland, wat heel omslachtig was. Nu krijg je met een muisklik al heel wat info.”

Royal Highlanders

Herbert Pearce was niet de enige soldaat waarvan het graf deze week werd heringewijd. Op CWGC Vichte Military Cemetry was er een herinwijdingsplechtigheid voor Second Lieutenant Frank Wood van het 1ste Battalion Lancashire Fusiliers en voor Private David Christie Graham van de Royal Highlanders. Op CWGC Dadizeele New British Cemetery kreeg Second Lieutenant Herbert Ernest Martin een nieuwe grafsteen, op CWGC Perth Cemetery in Ieper was dat Private Thomas Parry en op CWGC Ypres Reservoir Cemetery Corporal Gilbert Willocks.

Volledig scherm In totaal vonden de afgelopen dagen 6 herinwijdingen plaats op verschillende begraafplaatsen in de regio. © Klaas Danneel

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.