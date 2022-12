Michaël legt deze zomer triatlon af op grondgebied Harelbeke voor KOTK: “Ik hoop op een pak initiatieven van de bewoners”

Kortrijk/Kuurne Kortrijk en Kuurne behouden minstens tot en met 2023 wekelijkse ophaling van restafval

PVDA voerde maandagavond voor aanvang van de gemeenteraad in Kortrijk actie tegen een plan van de afvalintercommunale Imog om vanaf april 2023 restafval per twee weken op te halen. Maar de stad Kortrijk en de gemeente Kuurne doen daar voorlopig niet aan mee, zo blijkt nu. CD&V, in Kortrijk in de oppositie, pleit er voor om een systeem van vaste afvalbakken met chip in te voeren.

