Man zonder benen slaat moeder omdat ze zijn verslaving niet wil financieren: “Ik moet al mijn geld afgeven en heb niks voor mezelf”

kuurne Rosa is met 103 kaarsjes de oudste inwoner van Kuurne

Burgemeester Francis Benoit is de 103-jarige zuster Rosa gaan feliciteren op haar verjaardag. Ze is de oudste inwoner van Kuurne. Alice Quartier, gekend als tante masseur en zuster Rosa, vierde haar verjaardag in VZW Zorg en Welzijn Kuurne samen met haar familie. De zuster gaf aan heel veel Kuurnenaren les aan de huishoudschool .

25 januari