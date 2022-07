Man al vierde keer terecht voor partnergeweld: “Hij deed het zelfs in het bijzijn van hun vijf kinderen”

Na zijn dagtaak kwam Rachid A. thuis. Hij wou een douche nemen maar door problemen met de afvoer liep de garage onder. Het kwam tot een discussie tussen het koppel. “Hij trok haar aan de haren, sleurde haar door het huis, gaf nog klappen en gooide een fiets in haar richting”, aldus de openbare aanklager. “En dat in het bijzijn van hun 5 kinderen.” Het was niet voor het eerst dat er sprake was van partnergeweld in het gezin. Zowel in 2012, 2013 als 2017 liep A. al een veroordeling op. Dit keer vroeg de openbare aanklager een celstraf van 12 maanden. Begeleidende voorwaarden kreeg hij al eens en die leefde hij niet na. “Ik heb haar niet geslagen”, aldus de man. Toch ging hij akkoord met een contactverbod. “We wonen toch niet meer samen. Ik zal naar Kortrijk verhuizen”, vertelde hij. Vonnis op 26 juli.