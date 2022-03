Man (38) loopt buurman achterna met houten stok na uit de hand gelopen burenruzie

De 38-jarige man zorgt wel vaker voor overlast in de straat in Harelbeke. “Hij begint pas te leven wanneer wij allemaal willen slapen”, zei het slachtoffer tegen de rechter. “Die bewuste avond was hij vanuit zijn auto met open raam heel luid aan het bellen. Ik ben naar hem geweest om te vragen of het iets stiller kon. Toen ik me terug omdraaide sloeg hij me plots heel hard in mijn rug. Daarna zat hij me achterna met een houten stok waardoor ik vliegensvlug naar huis ben gehold. De werd werd in Europa al acht keer eerder veroordeeld. Hij kwam niet opdagen op de rechtbank voor zijn proces en riskeert acht maanden cel. Vonnis op 4 mei.