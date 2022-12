Man (34)steekt flat van ex-vriendin in brand: twaalf bewoners even geëvacueerd, flat vernield

Inboedel kort en klein geslagen

Omdat er een vermoeden van brandstichting was, stuurde het parket een branddeskundige ter plaatse. Die stelde vast dat er inderdaad sprake was van kwaad opzet. De politie pakte intussen een 34-jarige man op. Hij is de ex-partner van de vrouw wiens flat vernield werd door de brand. De man is geen onbekende voor de politie, die eerder vrijdagavond in de flat al was tussengekomen voor intrafamiliaal geweld. Toen de politie er arriveerde, was de man al vertrokken. Later op de avond keerde hij evenwel terug om de inboedel van de flat kort en klein te slaan. En nog later keerde hij nog eens terug, toen om de brand aan te steken, terwijl zijn ex-vriendin niet aanwezig was. De man wordt verhoord, mogelijk zal hij ook voor de onderzoeksrechter worden geleid.