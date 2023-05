Man (33) riskeert jaar cel na nieuw geval van huiselijk geweld

Vrouw die huisarts gijzelde in Waregem, zal geïnter­neerd worden: “Ze beseft dat dit voor haar de beste oplossing is”

De vrouw (50) die vorig jaar in Waregem haar huisarts gijzelde, zal geïnterneerd worden. Dat bleek vrijdag in de raadkamer van Kortrijk. De vrouw zat vier maanden in de gevangenis, verbleef nadien maandenlang in een instelling en wordt sinds kort begeleid. “Dat blijft zo tot ze wordt geïnterneerd”, zegt haar advocaat.