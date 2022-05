“Mag ik niet meer rijden? Foert. Ik rij toch naar huis”: ruim 5 maanden rijverbod

HarelbekeEen jongeman uit Harelbeke is door de politierechter zwaar gestraft na een reeks inbreuken in het verkeer. De politie trok zijn rijbewijs in en zei dat hij dus niet meer mocht rijden. Maar de man deed dat toch en werd dus nog eens aan de kant gezet. “Het was niet slim van mij”, zegt hij.

K.P. werd op 7 maart laatstleden opgemerkt toen hij tegen hoge snelheid door de bebouwde kom reed in Harelbeke. 90 kilometer per uur, zo zag de politie. Bovendien was de man ook aan het zwalpen over de weg. P. was in staat van dronkenschap, hij liet 2,25 promille alcohol optekenen. Daarop moest hij z’n rijbewijs inleveren, voor vijftien dagen. De politie maakte hem duidelijk dat hij vanaf dat moment niet meer mocht rijden. “Foert”, zei de man, “ik rij toch naar huis.” Waarop de politie liet verstaan dat hem dat wel eens duur te staan kon komen.

Opgewacht door de politie

Zo gebeurde ook. P. bleef eerst nog wat rondhangen in de omgeving maar stapte dan - zoals hij had gezegd - toch weer in zijn auto en reed weg. Lang duurde de rit niet, want wat verder wachtte de politie hem op. Met opzet. Wéér moest hij een ademtest afleggen, dit keer met 1,9 promille als resultaat. “Ik besef dat het geen slimme zet was van mij”, zei hij tegen de rechter. Volgens zijn advocaat is P. intussen gestopt met drinken en neemt hij ook geen drugs meer.

Fikse boete

De rechter was snoeihard voor de jonge bestuurder. “Pas op 15 juni 2021 behaalde je het rijbewijs en minder dan een jaar later pleeg je al dergelijke zware feiten. Rijden onder invloed, sturen nadat je rijbewijs werd ingetrokken en ook nog eens in een wagen die niet ingeschreven was, het is niet min.” P. en zijn advocaat bogen deemoedig het hoofd. De rechter veroordeelde de automobilist tot een rijverbod van 5 maanden en 15 dagen en een boete van 4.080 euro. Als P. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst met goed gevolg een medisch en psychologisch onderzoek doorstaan.