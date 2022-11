LEVENSVERHAAL. Voetbalwereld in diepe rouw door overlijden van voormalig trainer Peter Devos: “Velen verliezen een vriend, de familie een topmens en het voetbal een voorbeeld”

Hulste/Gullegem/IzegemDe voetbalwereld is in diepe rouw door het overlijden van Peter Devos (55) uit Hulste, de ex-trainer van tot vorig seizoen tweedenationaler FC Gullegem, fusieploeg Wetteren, Terjoden-Welle, FC Izegem en KVK Avelgem. Hij verloor woensdag in het AZ Delta in Rumbeke de zware strijd tegen een agressieve buikvlieskanker. Twee weken geleden werd Peter opgenomen op de afdeling palliatieve zorgen.

Peter Devos was van opleiding kinesist, maar opende nooit een eigen praktijk. Hij was een aimabele man maar eerder gesloten van karakter. Als trainer was Peter een vakman. Hij voetbalde onder meer bij FC Roeselare, SK Deinze, Eendracht Hooglede, Woud Sport Houthulst, SC Wielsbeke, het verdwenen KSV Ingelmunster en Torhout. Zijn beste periode beleefde hij bij FC Izegem waar hij zes jaar zou blijven en twee keer promoveerde

Peter Devos lang geleden als speler van KSV Ingelmunster

Het kwam tot een fusie tussen FC Izegem en OMS Ingelmunster, wat leidde tot het huidig Mandel United in eerste nationale. Erevoorzitter Paul Seynhaeve schreef een pakkende afscheidsbrief aan Peter. “Dag Peter, dag trainer. Al sinds jouw vertrek uit KFC Izegem, door jou gewild in het belang van de club, behield je met de Izegemse entourage een goede en fijne verstandhouding. Je had immers ook wat neergezet voor de rood-zwarte familie. Een intense en slimme verstandhouding die leidde naar 2 titels en een stek in derde klasse. Jouw kennis en inzicht in ‘het spelletje’ voetbal was dan ook groot. En daarbovenop kruidde je dit met een niet te miskennen inzet en het altijd op de eerste plaats zetten van het clubbelang.”

Nen specialen

“De club waarbij je niet alleen oog had voor de eerste ploeg, maar ook voor onze jeugdwerking en hun mensen. We kunnen je er alleen maar dankbaar voor zijn. Maar bovenop het gegeven voetbal moet ik ook meegeven dat je een bijzonder mens was. Vaak moeilijk te doorgronden, een beetje nen specialen. Er was wat tijd nodig om achter de mens en figuur Peter Devos te komen. Maar eens je daar doorbrak kwam iemand te voorschijn met waardevolle principes, met veel warmte en gevoel. Iemand met een goede arbeidsethiek, met bijzonder veel plichtsgevoel en ook een familieman in hart en nieren. Iemand met veel diepgang.”

(lees verder onder de foto)

de trainersstaf van FC Gullegem vorig seizoen met vlnr beloftentrainer Nico Vandecaveye, Peter Devos, zijn assistent Glenn Labie en keeperstrainer Wouter D'Hoop

“Het is voor mij deze tweede dimensie die me zal bijblijven, en dit ook voor vele van je KFC Izegem-vrienden. Jouw laconieke stopwoord ‘en terecht’ klinkt nu nog na. Al jouw KFC Izegem-vrienden van deze succesvolle periode in de geschiedenis van de club zullen beslist aan jou, Peter, vele herinneringen overhouden die we nu nog alleen maar kunnen koesteren. En in naam van al deze mensen: bestuursleden, spelers, medewerkers, supporters… een welgemeende dank voor wat je KFC Izegem gegeven hebt.”

Wim Vandoorne speelt nu voor derdeprovincialer SV Ingelmunster en lang geleden maar liefst tien seizoenen bij FC Izegem. Waar Peter Devos zijn trainer is geweest. “Zijn heengaan is voor mij en heel de FC Izegem-familie een zware klap”, reageert Wim. “Zonder Peter was mijn carrière nooit geweest wat ze nu is. Peter was een toptrainer maar nog veel meer een topmens waarbij je altijd je hart kon luchten als je het moeilijk had. Vanuit het diepste van mijn hart bedankt voor alles coach.”

Peter Devos (links) geleden als speler van SV Ingelmunster

Debuut KVK Avelgem

Na zijn spelersloopbaan werd Peter Devos eerst assistent-trainer van KSC Wielsbeke en nadien trainer van KVK Avelgem. Huidig trainer Bruno Vanterwyngen blikt terug op een periode van bewondering. Op zijn zestiende zat hij op de tribune met grote ogen naar Peter en zijn team te kijken. “Vorig seizoen had ik het voorrecht om Peter van dichtbij te mogen meemaken in het kader van mijn opleiding voor UEFA A-trainer”, zegt Bruno. “Bedankt voor alle tips, betrokkenheid en interesse in wat ik deed. De bewondering is nu nog groter dan 20 jaar geleden.”

Op de Poezelhoek bij tweedeklasser FC Gullegem is de verslagenheid ook bijzonder groot. “Peter was sinds vorig jaar trainer van onze eerste ploeg maar kreeg tegen het einde van het seizoen de hartverscheurende diagnose”, reageert de club. “We zullen Peter herinneren als een aimabele man met een grenzeloze passie voor het voetbal.”

Voormalig doelman Peter Deldaele is ook zwaar getroffen het verlies van een ploegmaat van weleer. “Velen verliezen een vriend, de familie verliest een topmens en het voetbal verliest een gepassioneerd voetbaldier”, vat hij het samen.

KSC Wielsbeke speelde in het seizoen 2002-2003 kampioen in eerste provinciale. Tweede van rechts Peter Devos

