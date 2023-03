LEVENSVERHAAL. Politica Frieda Van Themsche (67) overleden na val: “Om allemansvriend te zijn, was haar mening te uitgesproken. Maar iedereen kreeg respect”

Veertiger belandde in de cel na relatie­breuk en aanhouden­de stalking van ex: “Ik besef dat ik fout was en de relatie voorbij is”

Omdat hij niet kon verkroppen dat zijn relatie voorbij was, begon een 46-jarige man uit Wielsbeke zijn ex-vriendin uit Oostrozebeke te stalken. Omdat hij verschillende waarschuwingen van het gerecht in de wind sloeg, belandde hij in de cel. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij nu een celstraf van twee jaar. “Niemand wordt er beter van als hij nog langer in de gevangenis moet blijven”, zei advocaat Filip De Reuse.