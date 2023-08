LEVENSVERHAAL. Glasbedrijf moet plots afscheid nemen van zaakvoerster Chrissy (56): “Eigenlijk wilde ze geen oma worden. Tot ze het werd”

Jonge inbrekers die jeugdloka­len binnendron­gen, riskeren tot twee jaar cel: “Ik wilde geld hebben maar had geen zin om te werken”

“Die lokalen leken wel een makkelijke buit.” Twee jonge inbrekers van amper 18 en 21 jaar riskeren tot twee jaar cel voor tal van diefstallen en inbraken, waaronder een pak bij jeugdbewegingen. De jongste van het duo pleegde maar liefst 17 feiten en sloeg enkele dagen nadat hij zijn enkelband mocht wegdoen, al opnieuw toe. “Het is enkele jaren rustig geweest op vlak van inbraken, maar dit jaar was er ineens opnieuw een plaag”, vertellen enkele leden van de leiding van Chiro Zandberg in Harelbeke. Zij waren naar de rechtbank afgezakt.