Leerlingen Mariaschool vullen insectenhotel in Kollegebos

“Insecten hebben het niet gemakkelijk tegenwoordig”, zegt schepen Tijs Naert. “Strakke gazons, dichtgemaakte spleten en kieren, steeds meer bebouwing en klimaatwijzigingen zorgen ervoor dat ze het steeds moeilijker hebben om zich voort te planten en voedsel te vinden. Insectenhotels kunnen hen daarbij helpen. Samen met Stadslandschap Leie en Schelde plaatsten we daarom een nieuw insectenhotel in het Kollegebos. Wilde inheemse insecten zijn immers noodzakelijk voor het creëren van een duurzame ecosysteemdienst in de natuur en de bestuiving van planten en bomen.”

“Dit is trouwens maar één van de vele insectenhotels die Harelbeke telt. Verder hebben we er ook nog in het Kanaalbos, in de Harlemboislaan, in de Koning Albertlaan en op het sportpark in Bavikhove. Hoe meer, hoe liever. Daarom doen we graag ook een oproep naar onze inwoners. Denk aan bijen als je je tuin inricht en zaai een bloemenweide, zorg voor bloeiende vaste planten en installeer een insectenhotel”, zegt schepen Tijs Naert.

Stadslandschap Leie en Schelde plaatst op verschillende plekken in de regio insectenhotel. Zo werden en worden er ook insectenhotels in Kortrijk, Zwevegem, Deerlijk, Beveren-Leie, Spiere-Helkijn, Lendelede, Avelgem en Kruiseke geplaatst. Kinderen uit scholen of verenigingen in de buurt, vullen de insectenhotels daarna. In het Kollegebos waren dat dus de leerlingen van de vrije basisschool Mariaschool. Ze plaatsten houten holle cilinders in het insectenhotel. Zo krijgen bijvoorbeeld solitaire bijen de kans om zich er voort te planten en in het bos nectar te verzamelen. Maar ook andere insecten zullen er hun plaats vinden.

