KRC Harelbeke geeft gratis abonnementen weg: “Liever 1.000 man die gratis komt kijken, dan 18 die betalen voor een abonnement”

Politie zoekt eigenaar reuzen­schild­pad

De politie is op zoek naar de eigenaar van een reuzenschildpad. Het dier werd vrijdag gevonden in de Vijverhoek in Kuurne. Mocht je je huisdier herkennen of weten van wie het is, aarzel niet om de politie te verwittigen via 1701 of 1701@pzvlas.be.