Kraan zorgt voor gaslek tijdens werken aan voetpad in Harelbeke

Kortrijk Vives decor voor spectacu­lai­re robotwed­strij­den: “Iedereen is welkom”

De campus van de hogeschool Vives ontvangt op zaterdag 23 april van 14 tot 18 uur de regiofinale van First Lego League. Die jaarlijkse internationale LEGO-robotwedstrijd vindt plaats in 110 landen, met 679.000 deelnemers en 3.700 regionale finales. In Vlaanderen zijn er finales in Gent, Leuven, Hasselt en Kortrijk. Iedereen is welkom om het spektakel bij te wonen, bij Vives Technology aan de Doorniksesteenweg 145 op Hoog Kortrijk.

22 april