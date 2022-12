Kortsluiting veroorzaakt brand aan plat dak van aangebouwde keuken

Het was de bewoonster zelf die alarm sloeg. De vrouw had in de loop van de voormiddag al gemerkt dat er problemen waren met de elektriciteit. Die viel nu en dan uit. Ze had ook al een vakman gebeld om een kijkje te komen nemen. Maar voor het zover was, rook ze plots een brandgeur. Rond 11.30 uur belde ze de brandweer. Die was snel ter plaatse en stelde vast dat er als gevolg van kortsluiting in de buurt van de dampkap een kleine brand woedde tussen het plafond en het platte dak van de aangebouwde keuken. De blussers hadden het vuur snel onder controle maar deden wel nog grondig nazicht om zeker te zijn dat er geen gevaar meer dreigde. Ze maakten het gat in het platte dak ook dicht, om waterinsijpeling te vermijden. Vaklui zullen zo snel mogelijk de schade aan het dak en de elektriciteit herstellen. Bij de brand raakte niemand gewond.