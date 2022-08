Koninklijk Harmonieorkest Vooruit haalt brons op Wereld Muziek Concours: “We breken ons eigen scorerecord”

HarelbekeHet Koninklijk Harmonieorkest Vooruit heeft op het Wereld Muziek Concours 2022 in Kerkrade met 95,30 procent zijn eigen scorerecord gebroken. Het orkest behaalde zo de derde plaats in de concertdivisie. Dat is de hoogste categorie in de vierjaarlijkse wedstrijd voor blaasorkesten.