Knaap (14) in elkaar geslagen door vijf tieners: “Ik vroeg waarom ze zo naar me keken”

harelbeke Priester Gaby neemt na 25 jaar afscheid van Hulste: “Elk jaar mee op kamp geweest met de Chiro”

18 juni Eind deze maand neemt Gabriël Gillioen (75), priester Gaby, afscheid van zijn parochie in Hulste. 25 jaar lang ontfermde hij zich over de Hulstenaren, en dan vooral over de jeugd. Zo trok hij als proost vele jaren mee met de Chiro op kamp. Als er iets aan de hand was, konden jongeren altijd bij hem terecht. “De jeugd, dat is onze toekomst”, meent Gaby.