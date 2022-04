Kledingcontainers blijken big business, en dat is ten koste van goeie doelen: “15.000 euro minder opbrengst omdat wij geen kleding meer mogen inzamelen”

Voor wie het nog niet wist: tweedehands kledij brengt wel degelijk centen op. Wereldmissiehulp kreeg in 2016 maar liefst 1,2 miljoen euro voor de kledij dat in de 1300 containers werd gedropt. “We waren toen de enigen die containers plaatsten”, zegt Vicky Jacob van Wereldmissiehulp. “We konden dat jaar maar liefst 1.138.000 euro kunnen schenken aan 235 projecten.”

Volledig scherm Philip Vertriest met enkele van de leerlingen die deelnemen aan zijn project. © Joyce Mesdag

Een van die projecten is het goede doel van Philip Vertriest uit Kuurne. De voormalige schooldirecteur trok in 2015 naar Nicaragua om er een onderwijsproject op te starten. Hij bouwde er intussen al een schoolgebouw. Zo’n 80 kinderen krijgen er, naast de paar uur in hun officiële school, dagelijks nog enkele uren extra onderwijs. “Het gaat om de armste kinderen uit de buurt”, zegt Vertriest. “Ze krijgen er te eten, maar ook schoolgerief en een schooluniform. De kinderen die de juiste capaciteiten hebben, krijgen daarna de kans om verder te studeren. Ook die studies betaalt de vzw Auténtico voor hen.”

Volledig scherm Zo’n 80 kinderen krijgen in de school van Philip Vertriest, naast de paar uur in hun officiële school, dagelijks nog enkele uren extra onderwijs. © Joyce Mesdag

Het budget om dat allemaal te realiseren, komt van giften en benefietacties uit de regio. “Maar we plaatsen ook kledijcontainers, via Wereldmissiehulp. De opbrengst van de containers bij de tankstations van G&V is voor onze vzw, net als die bij het sigarenbedrijf Cortes. Dat kan je zo afspreken met Wereldmissiehulp.” Jaarlijks krijgt Philip op die manier 15.000 euro binnen dat hij kan inzetten voor zijn project in Nicaragua.

Volledig scherm Het budget om dat allemaal te realiseren, komt van giften en benefietacties uit de regio. Zo werden al ezeltjes verkocht in Kuurne ten voordele van zijn project. © Philip Vertriest

Maar intussen hebben ook andere spelers ontdekt dat er geld te verdienen valt met tweedehands kledij. “Het probleem is dat de wet de inzameling van tweedehandskledij als ‘afval inzamelen’ beschouwt”, zegt Vertriest. “In onze regio mag Intercommunale Imog zich daarom daarover ontfermen. Er was een openbare aanbesteding, en daar zijn twee partijen uitgekomen die containers mogen plaatsen op het grondgebied. Zij betalen daar geld voor om dat te mogen doen. En dus mag niemand anders nog containers plaatsen. Hoe mooi het goede doel ook is waarvoor de ingezamelde kledij wordt ingezameld.”

Malafide praktijken

Vertriest is boos. “De meeste mensen dénken dat ze het goede doel steunen als ze kledij droppen in die containers, maar dat is helemaal niet het geval. De ene helft van de containers is van de Kringloopwinkel, de andere helft is van een commerciële speler die geld verdient aan de container. Malafide praktijken vind ik dat.” Imog wil álle containers van Vertriest weg. “Zelfs die die op privéterrein staan”, zegt Vertriest. “Dat is toch niet te geloven? Dat je op privéterrein niet eens mag doen wat je wil?”

Imog liet een brief sturen naar G&V en Cortes dat de containers weg moeten op politiebevel. “Maar wij willen die containers laten staan”, zegt Sarah Timperman van G&V. “Onze CEO heeft het project van Philip bezocht in Nicaragua, en hij is het heel erg genegen. Wij zijn aan het bekijken op welke manier we onze containers tóch kunnen laten staan.”

Volledig scherm Imog liet een brief sturen naar G&V en Cortes dat de containers weg moeten op politiebevel. © Vertriest

“Het klopt dat wij die containers weg willen”, zegt Koen Delie van Imog. “Als overheidsbedrijf moeten wij met een openbare aanbesteding werken rond de plaatsing van deze containers. Twee partijen zijn daaruit gekomen: een commerciële speler en de kringloopwinkel. Om die containers te mogen plaatsen, betalen die partijen geld. Die centen gaat naar de werking van Imog, om de kosten van de andere stromen afvalverwerking betaalbaarder te maken voor de burger. Maar die partijen hebben dat bedrag geboden,met het idee dat zij de enige partijen zouden zijn die containers plaatsen. Kledij die in andere containers wordt gedropt, lopen zij mis. Daarom is het belangrijk dat we streng zijn, en geen andere containers toelaten. Zelfs niet op privéterrein, inderdaad. Zones die publiek toegankelijk zijn, daar mogen geen containers staan.”

Hetzelfde probleem

Wereldmissiehulp botst in héél Vlaanderen op hetzelfde probleem. “Van de 1,2 miljoen euro voor de goeie doelen in 2016, blijft maar een fractie meer over”, zegt Jacob. “170.000 euro in 2020. Wij bieden ook mee bij de openbare aanbestedingen om containers te mogen plaatsen, maar wij kunnen niet hetzelfde bieden als de andere spelers. Het gaat van prijzen van 1000 euro per container tot zelfs 4800 euro. Dan schiet er voor onze projecten amper nog iets over.”

Een oplossing is niet meteen in zicht. “In 2025 komt er een nieuwe Europese wetgeving, die zegt dat de kledijophaling onder de bevoegdheid valt van de gemeentes. Dat zou een kans kunnen zijn voor de gemeenten om deze situatie weer recht te trekken, maar het valt nog af te wachten of ze dat gaan doen.”

