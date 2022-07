Klant die 1.000 euro te veel betaalde, meldt zich bij Holvoet: “Net als drie anderen die dachten snel even een centje bij te verdienen”

Hulste/BavikhoveHet foutje van een kassierster die per ongeluk 1.000 euro te veel aanrekende aan een klant van dierenwinkel Holvoet in Hulste, is rechtgezet. “De klant in kwestie meldde zich en kon zijn aankoop tegen het veel te hoge bedrag bewijzen”, klinkt het in de winkel. “Dat moest ook, want er waren kapers op de kust.”

Bij het ingeven van de verkoopprijs van een product tikte de kassierster in kwestie vorige week vrijdag een cijfer 1 te veel in, waardoor het product plots 1.000 euro duurder werd. De klant merkte dat echter niet op, betaalde zijn aankopen en vertrok. Maar toen de kassierster ’s avonds haar afrekening maakte, kwam de fout aan het licht. “Missen is menselijk en we nemen onze medewerkster niks kwalijk”, klonk het nadien bij Charlie Holvoet. “Maar we willen uiteraard wel graag de klant in kwestie terugbetalen.” Een oproep via sociale media, overgenomen door enkele kranten, moest daarbij helpen. En dat gebeurde ook.

Kasticket liegt niet

Een lezer van onze krant, een man uit Bavikhove die onbekend wil blijven, las het artikel over de verkeerde afrekening. “Hij had er toen nog geen flauw benul van dat hij de benadeelde klant was. Maar de man maakte zich wel de bedenking dat hij vrijdagnamiddag met zijn vrouw bij ons in de winkel was om wat aankopen te doen”, klinkt het bij Holvoet.

Quote Voor de rechtmati­ge klant ons contacteer­de, kregen we drie telefoon­tjes van mensen die bij hoog en laag beweerden dat het hun aankoop was die verkeerd was afgerekend. Maar toen we hen vroegen of ze dat ook konden bewijzen, werd het plots stil aan de andere kant van de lijn. Charlie Holvoet

“Hij zocht naar zijn kasticketje, vond dat ook en stelde toen vast dat hij wel bijzonder veel had betaald. Daarop nam de man met ons contact op. Het kasticket en een uittreksel van zijn zichtrekening volstonden om ons te overtuigen. We hebben hem met plezier zijn geld teruggegeven.”

Volledig scherm Zonder dat een klant van dierenwinkel Holvoet in Hulste er erg in had, betaalde hij door een tikfoutje van de kassierster 1.000 euro te veel. Intussen heeft de klant z'n centen teruggekregen. © Holvoet

Bij Holvoet waren ze ervan overtuigd dat het misverstand snel zou opgelost zijn. “Maar er waren kapers op de kust. Voor de rechtmatige klant ons contacteerde, kregen we drie telefoontjes van mensen die bij hoog en laag beweerden dat het hun aankoop was die verkeerd was afgerekend. Maar toen we hen vroegen of ze dat ook konden bewijzen, werd het plots stil aan de andere kant van de lijn. Ze hoopten allicht om snel even 1.000 euro te scoren, maar vielen dus even snel door de mand.”

