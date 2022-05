Kitten oplichter riskeert twee maanden cel

Ardooie / Izegem Bestuurder (30) sterft na klap tegen afsluiting woning en boom: “Hij was een levensge­nie­ter waar je altijd op kon rekenen”

In de Izegemsestraat in Ardooie is vrijdag rond 19.30 uur Marc Vanhauwaert (30) uit Izegem om het leven gekomen. De man verloor de controle over zijn stuur in een bocht en kwam tegen hoge snelheid tegen een afsluiting en een boom terecht. Hij overleed ter plaatse. “Je kon altijd op hem rekenen, we gaan hem enorm missen”, vertelt een van zijn zussen.

