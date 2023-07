Kijk ‘Where The Wild Things Are’ in openlucht op Provinciedomein De Gavers

De uitbater van het cultuur­café is gekend, en het is géén onbekend gezicht

De uitbater van het nog te bouwen cultuurcafé in Waregem is gekend. Het wordt Waregemnaar Hein Defrenne, die events organiseert met zijn bedrijf PartyCompleet, en die ook het Sportkafee uitbaat in het jeugdcentrum. Timo Berth van Catering Beggie zal het luikje food op zich nemen. “De honger naar en goesting voor een nieuwe uitdaging was te groot”, zegt Hein. Het cultuurcafé gaat open in mei, juni volgend jaar.