KIJK. Veldrijder Eli Iserbyt getrouwd met vriendin Fien: “The Iserbyts”

Viptenten wielerwed­strijd staan al klaar, dit jaar voor het eerst op stellingen ‘om boven het publiek te kunnen uitkijken’

Nog één week tot het startschot, maar ze staan er nu al te blinken: zo zijn de vip-tenten langs de aankomst van de wielerwedstrijd E3 Saxo Classic in Harelbeke. De opbouw is iets vroeger begonnen dan andere jaren, omdat er een extra tent moest worden opgebouwd. De tenten staan dit jaar voor het eerst op stellingen, zodat de vip’s over de massa de aankomststreep kunnen zien liggen.