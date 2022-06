Kijk ‘The Racer’ in Dorpshuis De Rijstpekker

Zomer 1998. De openingsetappes van de Tour de France worden verplaatst naar Ierland. De Belgische renner Dom Chabol (Louis Talpe) is achteraan in de dertig en is al twintig jaar een van de beste ondersteunende wielrenners van de Tour. Het is een opofferende rol - tempo bepalen, de wind blokkeren en ondersteuning bieden om de sprinter van het team naar de overwinning te helpen - winnen is geen optie. Maar Dom koestert in het geheim de wens om eens de gele trui te dragen, slechts één keer voordat zijn carrière voorbij is.